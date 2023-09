photo: Gonczy TamasAsociatia Rakoczi din Ungaria, cu sprijinul Guvernului de la Budapesta, a trimis in Romania 38 de microbuze scolare (36 de vehicule cu opt locuri si doua cu 21 de persoane), care ajung in scolile maghiare din mai multe judete din Ardeal si Banat.Microbuzele sunt dedicate acelor localitati din Romania unde comunitatea maghiara nu este majoritara, iar copiii fac naveta de la sate pentru a ajunge in scolile cu predare in limba maghiara.Prin fundatia Iskola Alapitvany din ... citeste toata stirea