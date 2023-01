Patru noi centre de permanenta in comunele timisene, din februarie

Pe 10 ianuarie 2023, prefectul judetului Timis, social-democratul Mihai Ritivoiu, anunta deschiderea a patru noi centre de permanenta in comunele timisene. Asta dupa ce, inca din primavara anului 2022, in urma unor controale, tot prefectul ceruse desfiintarea sau reorganizarea mai multora dintre cele 47 existente in judet.In iulie a stabilit ca prejudiciul cauzat de acestea in 2023 a fost de aproximativ 1,3 milioane de lei. De la 1 decembrie 2022, dorinta prefectului a devenit realitatea, ... citeste toata stirea