Patru paznici de la Gara de Nord din Timisoara, cercetati pentru purtare abuziva si talharie, dupa ce au agresat un barbat,

Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara ii cerceteaza pe cei patru paznici de la Gara de Nord din Timisoara care au agresat un barbat pentru purtare abuziva, unul dintre ei fiind cercetat si pentru talharie. In acest caz, trei dintre inculpati sunt arestati preventiv."In data de 08.02.2024 procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara a dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de trei inculpati sub aspectul savarsirii infractiunii de ... citește toată știrea