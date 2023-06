Un cutremur cu magnitudine de 5.2 grade pe scara Richter a avut loc marti seara in zona Arad. Un seismolog INFP a explicat la Realitatea PLUS care e diferenta intre acest seism si replicile sale in comparatie cu cele din zona GorjIn ziua de 06 Iunie 2023 la ora 20:26:51 (ora locala a Romaniei) s-a produs in CRISANA, ARAD un cutremur semnificativ cu magnitudinea ml 5.2, la adancimea de 6km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 20km E de Arad, 50km NE de Timisoara, 71km SE ... citeste toata stirea