Patru scoli din Timisoara le vor oferi elevilor conditii mai bune pentru sport

Patru proiecte din Timisoara vor fi finantate in cadrul fondului "Sportul pentru toti", programul care pune in miscare anul acesta comunitati din trei orase din tara. Astfel, patru scoli din municipiu isi vor intampina elevii in toamna cu facilitati sportive imbunatatite.Programul se adreseaza institutiilor de invatamant si asociatiilor de parinti si vizeaza proiecte care fac sportul mai usor de practicat in scolile si liceele din oras. Sunt oferite finantari pentru reamenajarea si ... citeste toata stirea