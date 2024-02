Patru sportivi lugojeni, in top zece gimnasti ai anului trecut, din tara

Patru dintre sportivii legitimati la sectia de gimnastica a Clubului Sportiv Municipal Lugoj vor fi premiati in aceasta saptamana in cadrul "Galei gimnasticii romanesti", pentru performantele obtinute anul trecut.Evenimentul organizat de Federatia Romana de Gimnastica va avea loc la Circul Metropolitan din Bucuresti, vineri 16 februarie.Topul a fost realizat in decembrie 2023, dar premierea a fost amanata. Intre cei mai buni 10 gimnasti se regasesc Norbert Marcu (18 ani) si Rafael Szabo (23 ... citește toată știrea