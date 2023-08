Anul acesta intr-o comuna de langa Timisoara au fost patru zile de evenimente organizate de autoritatile locale in minivacanta de Sfanta Maria. Au fost organizate competitii sportive, o seara pentru tineret si Ruga satului.Vorbim de comuna Becicherecu Mic, care a imbracat, ca in fiecare an, straie de sarbatoare cu prilejul sarbatorii de Sfanta Maria, Hramul bisericii din localitate.Autoritatile locale au pregatit patru zile pline de evenimente. Doua dintre acestea au fost dedicate ... citeste toata stirea