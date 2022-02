Paturile de la ATI, ocupate din nou! Ne apropiem de cota de 20 la mia de locuitori, la Lugoj

In data de miercuri, 2 februarie 2022, rata de infectare cu coronavirus la Lugoj a ajuns la cota record de 19,2 la mia de locuitori.Conform datelor furnizate de Prefectura judetului Timis, 154 de lugojeni s-au infectat, dar nu toti au avut nevoie de spitalizare. Cu toate acestea, numarul persoanelor plasate in carantina sau izolare este in continua crestere."Desi cota de infectare este mare, noua varianta a virusului a necesitat mai putine spitalizari. Pana marti, 1 februarie, la ... citeste toata stirea