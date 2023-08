Cosmin Tabara, viceprimarul liberal al Timisoarei, a transmis un mesaj ca urmare a unei luari de pozitii a Paulei Romocean, consilier municipal din partea USR, vizavi de amplasarea, in Piata Libertatii, a unei lucrari de arta cel putin controversata. Redam in continuare mesajul transmis de Cosmin Tabara:"Intotdeauna am fost si sunt un mare sustinator al implicarii femeilor in politica. Din pacate, Paula Romocean este exemplul de om politic *asa nu*.Este politicianul care nu-si asuma ... citeste toata stirea