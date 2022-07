Paznic de vanatoare gasit impuscat in masina, la marginea unei paduri din Timis

Un barbat de 57 de ani a fost gasit impuscat cu propria arma de vanatoare, in masina personala, parcata la marginea unei paduri din Timis. Acesta lasase un bilet de adio familiei care imediat a alertat autoritatile.In noaptea de luni spre marti, barbatul de 58 de ani, din Buzias, a scris un bilet de adio pe care l-a lasat familiei sale, si-a luat pusca de vanatoare si a disparut."La data de 12 iulie 2022, in jurul orei 00:30, un barbat in varsta de 58 de ani (paznic de vanatoare) a fost ... citeste toata stirea