Pe 15 aprilie, dezbatere pe tema "guvernarii deschise" a Municipiului Timisoara

imagine de la dezbaterea pe bugetVineri, 15 aprilie, Primaria Municipiului Timisoara va organiza dezbaterea publica pe marginea proiectului de hotarare privind "aprobarea Planului local de actiune pentru guvernare deschisa 2022 - 2023 a Municipiului Timisoara". Intalnirea se va desfasura atat fata in fata, in sala de consiliu a Primariei Municipiului Timisoara, bd. CD Loga nr. 1, et. 1, cat si prin platforma online ZOOM.Ca de obicei, cei care doresc sa trimita sugestii sau sa ia cuvantul in ... citeste toata stirea