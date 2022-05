Pe 22 mai, "The Distinguished Gentleman's Ride" revine la Timisoara cu a cincea editie

A cincea editie de la Timisoara a evenimentului "The Distinguished Gentleman's Ride" se va desfasura pe 22 mai 2022. Evenimentul - partial parada a motocicletelor clasice, partial actiune caritabila - a fost infiintat in 2012, in Sydney (Australia) de Mark Hawwa. La nivel mondial, sunt inregistrate 340.000 de participanti din 115 orase. La Timisoara, in anii precedenti, s-au adunat 325. Si anul acesta, ca si in anii precedenti, participantii se vor intalni in Piata Unirii, in fata Domului ... citeste toata stirea