Pe 9 iunie, fiecare vot conteaza! Va astept alaturi de mine sa RECONSTRUIM LUGOJUL IMPREUNA!

Dragi lugojeni,Duminica, in 9 iunie, Lugojul trebuie sa aleaga: merge pe acelasi drum nesigur si fara perspective sau ia, in sfarsit, calea dezvoltarii. Nu putem astepta rezultate diferite de la aceiasi oameni, cu aceleasi atitudini nepotrivite fata de nevoile reale ale locuitorilor si ale orasului nostru.Echipa PSD vine cu un proiect concret pentru lugojeni, cu obiective clare si cu o vointa puternica de a le pune in aplicare. Totul pornind de la prioritatile dumneavoastra! Am aflat, in ... citește toată știrea