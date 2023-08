"Pentru prima data in orasul bicicletelor exista o campanie oficiala care incurajeaza lugojenii sa circule pe doua roti", titra ziarul Redesteptarea intr-o editie din anul 2012.De atunci au trecut 11 ani in care campania Lugojul Pedaleaza a reusit sa ofere comunitatii lugojene ocazia de a face miscare in grup organizat, dar si sa se implice in diferite actiuni sociale alaturi de institutii, scoli si firme din municipiu.Aniversarea a 11 ani de existenta a campaniei care invita la miscare are ... citeste toata stirea