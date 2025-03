Pe Clisura Dunarii, se tot lucreaza la structura de protectie a DN57

Lucrarile la structura de retentie de tip polata de pe DN 57, Clisura Dunarii, in zona localitatii Cozla, comuna Berzasca, au avansat, a anuntat DRDP Timisoara. A fost finalizata suprastructura si se lucreaza la umplutura de pamant care are rolul de a atenua si dirija in afara partii carosabile eventualele caderi de roci de pe versant. Dupa finalizarea structurii polatei si amenajarea corespunzatoare cu pamant deasupra ei, se va reface structura rutiera.Polata are o lungime de 110 metri, la ... citește toată știrea