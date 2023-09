Viitorul drum judetean DJ592F realizeaza conexiunea rutiera intre DJ 572 si DJ 592, respectiv intre orasul Buzias si localitatea Silagiu. Asociatia pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului in judetul Timis (APDT), in care Judetul Timis are calitatea de membru-fondator, implementeaza proiectul "Drumul Vinului" in parteneriat cu Primaria Buzias, avand ca obiectiv crearea unei rute turistice, cu potential mare de atragere a turistilor atat la nivel national, cat si international. Drumul Vinului ... citeste toata stirea