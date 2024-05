Pe partea romana autostrada Timisoara - Moravita merge bine, de la granita spre Belgrad apar probleme

Prezent in capitala Banatului, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat ca studiul de fezabilitate al autostrazii Timisoara - Moravita va fi gata in luna iunie, cel tarziu la inceput de iulie, dupa care se vor putea aproba, in sedinta de guvern, indicatorii tehnico-economici ai proiectului. Aceasta inseamna si lansarea licitatiei pentru gasirea unui proiectant si executant. Dar, exista o ... mica problema.Partea sarba si-a pierdut destul de mult interesul pentru acest proiect, ... citește toată știrea