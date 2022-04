Pe urcusul duhovnicesc al Invierii, in Postul Pastelui. PS Lucian: "Avem multe neputinte....!"

Anul omagial al rugaciunii in viata bisericii este marcat, in Caras Severin, in cadrul Episcopiei Caransebesului, printr-un proiect implementat cu scopul intensificarii rugaciunii in biserica, prin comuniunea in cadrul Sfintelor Liturghii si prin impartasirea cu Sfintele Taine.De asemenea, si prin savarsirea, in cele doua mari posturi, a Tainei Sfantului Maslu in cadrul celor 10 cercuri pastoral-misionare din cuprinsul Eparhiei Banatului de Munte, despre care Preasfintitul Parinte Lucian, ... citeste toata stirea