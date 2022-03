Pedeapsa exemplara aplicata unui barbat care si-a abuzat fiicele minore. A primit inchisoare ca pentru o crima

Un barbat de 63 de ani din Timisoara a fost condamnat la 25 de ani de inchisoare pentru agresiune sexuala, viol in forma continuata si rele tratamente aplicate minorului. Barbatul este acuzat ca si-a abuzat fiicele minore timp de mai multi ani. Sentinta nu este definitiva. Judecatoria Timisoara a pronuntat o prima sentinta intr-un dosar in care a fost trimis in judecata un barbat acuzat ca si-a abuzat fiicele de 10 si 12 ani. Barbatul a fost condamnat pentru mai multe infractiuni (agresiune ... citeste toata stirea