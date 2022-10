Pedeapsa injumatatita pentru un barbat din Timis care a violat o fata de mai multe ori

Individul a intrat in atentia politistilor din Timis in 2021, dupa ce oamenii legii l-au prins ca a agresat sexual o fata, in mod repetat. L-au cercetat penal, iar la inceputul lui februarie 2022, individul a fost trimis in judecata. Ulterior, in mai, el a fost condamnat de magistratii de la Judecatoria Lugoj la sase ani de inchisoare cu executare pentru agresiune sexuala in forma continuata. De asemenea, acestia au decis ca timp de cinci ani el nu poate fi tutore sau curator si nici nu se ... citeste toata stirea