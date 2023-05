In prezenta unei numeroase asistente, sala Teatrului Municipal "Traian Grozavescu" din Lugoj a gazduit sambata, 6 aprilie, de la ora 13, lansarea unui nou volum al scriitoarei si actritei lugojene Maria Rogobete. Intitulat "Pelerinaj in Esara Sfanta - Grupir", acesta a aparut anul trecut, in conditii grafice deosebite, la Editura "Castrum de Thymes" din Giroc."Aceasta carte este mai mult decat un jurnal de calatorie, deoarece contine foarte multe informatii, inclusiv citate din Biblie. Este o ... citeste toata stirea