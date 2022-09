Pelerinaj la crucea monument de pe Muntele Mic Caras Severin. Invitatie catre banateni

De 17 ani, pelerinajul la crucea-monument de pe Muntele Mic in ziua Inaltarii Sfintei Cruci a devenit o traditie, in judetul Caras Severin la care participa zeci de credinciosi din intreaga eparhie a Caransebesului si din intreg Banatul, pentru a-si aduce recunostinta fata de Domnul nostru Iisus Hristos pentru sfanta cruce, dar si fata de eroii neamului romanesc.Si in acest an, credinciosii sunt invitati, miercuri, 14 septembrie, sa se inalte duhovniceste la Crucea Mantuitorului Hristos, prin ... citeste toata stirea