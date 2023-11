Penitenciarul Timisoara marcheaza 10 ani de colaborare interinstitutionala in domeniul reintegrarii sociale a persoanelor ce se afla sub o sanctiune privativa de libertate in cadrul programului "o zi cu tata", in data de 17 noiembrie 2023, de la ora 10:30, in sala de evenimente a Consiliului Judetean Timis.La eveniment vor participa personalitati din administratia centrala si locala, in frunte cu ministrul justitiei Alina Gorghiu, va fi facuta o retrospectiva a activitatilor si vor fi ... citeste toata stirea