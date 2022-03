Pentru al 21-lea an la rand, studentii de la Medicina indeamna: "Doneaza sange, fii erou!". Gustari si premii, intre 4 si 8 aprilie, la centrele de transfuzie din toata tara, inclusiv Timisoara

In aceasta primavara, studentii medicinisti din Romania vor incepe, pentru al 21-lea an consecutiv, campania "Doneaza sange, fii erou!". Vorbim de peste 500 de voluntari, din 15 orase cu facultati de Medicina sau scoli postliceale sanitare, care vor fi prezenti in toate centrele de transfuzie din tara, intre 4 si 8 aprilie, unde ii vor astepta pe donatori cu apa, suc, gustari si premii. Asta dupa ce au cautat sponsori si au promovat in prealabil atat propria actiune, cat si donarea de sange in ... citeste toata stirea