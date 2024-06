Pentru ca dosarul penal pentru gestiune frauduloasa sta "la sertar, Dacian Marinescu isi continua campania electorala, cu fantoma lui Toma

A ajuns director pentru ca era ginerele (neoficial) al fostului primar. Singura lui realizare este un dosar penal, in care este cercetat penal pentru gestiune frauduloasa. Acum are tupeul sa candideze independent la primarie, "din dorinta de a aduce in primarie spiritul organizatoric, profesionalismul, onestitatea".Personajul in cauza este Dacian Marinescu, directorul Giroceana. Au trecut doi ani de cand, in vara anului 2022, in urma unui control s-a descoperit ca mai multi dezvoltatori ... citește toată știrea