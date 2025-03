Pentru caini si pisici. Primaria Timisoara promite program multianual de sterilizare gratuita

Municipalitatea continua programele menite sa previna, prin sterilizari gratuite si informare, abandonul cainilor si inmultirea necontrolata. Puii nedoriti ajung adesea pe strazi sau in adapostul supraaglomerat, iar sterilizarea ramane singura metoda eficienta pe termen lung pentru limitarea numarului de animale fara stapan. Primaria Timisoara asigura sterilizarea gratuita si promoveaza interventia in cadrul recensamantului cainilor cu stapan derulat impreuna cu asociatiile Micaela si Banat IT. ... citește toată știrea