Pentru comunitate! Noul Plan Urbanistic General, o necesitate pentru Lugoj

Lugojul a suferit mereu la capitolul urbanism. Planul Urbanistic General (PUG) actual este depasit, nefiind in niciun fel adaptat nevoilor de dezvoltare ale Municipiului Lugoj.Acesta a fost elaborat si aprobat in 1999, incetandu-si valabilitatea in 2009. De atunci, el este prelungit, fara insa ca prevederile sale sa mai fie in pas cu vremurile.Din pacate, dincolo de faptul ca acesta nu este de actualitate, nici macar nu a fost respectat de catre administratiile care ar fi trebuit sa ... citește toată știrea