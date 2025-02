Pentru pasionati si profesionisti. ITFest Timisoara, la a 18-a editie

Proiectul ITFest Timisoara este o initiativa a Organizatiei Studentilor din Universitatea de Vest din Timisoara (OSUT), destinata atat tinerilor pasionati de tehnologie, programare si inovatie, cat si profesionistilor din domeniul IT. Editia acestui an se va desfasura in perioada 10-16 martie 2025, iar activitatile vor avea loc in diverse locatii din Timisoara, inclusiv Universitatea de Vest si sediul Haufe Group Romania (United Business Center Iulius Town).Anul acesta, ITFest Timisoara vine ... citește toată știrea