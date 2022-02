Perchezitii de amploare in judetele Arad, Timis si Bihor intr-un dosar de contrabanda cu tigari. Cinci barbati au fost retinuti

Cinci barbati au fost retinuti in urma a 13 perschezitii facute judetele Arad, Timis si Bihor, intr-un dosar de contrabanda cu tigari."Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Gurahont au pus in aplicare 13 mandate de perchezitie domiciliara, in 6 localitati din judetele Arad, Timis si Bihor. Activitatile s-au desfasurat in dimineata zilei de 5 februarie a.c., in municipiul Arad si ... citeste toata stirea