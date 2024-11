Perchezitii in Lugoj si Faget la o grupare care vindea droguri pe strada, inclusiv unor minori

Procurorii DIICOT Timisoara si politistii de la Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate Timisoara au facut mai multe perchezitii in municipiul Lugoj si in orasul Faget din judetul Timis, la persoane care se ocupau cu traficul de droguri. Gruparea obisnuia sa vanda stupefiante inclusiv minorilor."Cercetarile efectuate au stabilit ca, in perioada 2023 - 2024, mai multe persoane ar fi procurat, detinut si comercializat diferite cantitati de droguri de risc (canabis), de mare risc (3-CMC, ... citește toată știrea