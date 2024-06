Perchezitii in Timis, intr-un dosar care vizeaza doua grupari de trafic de migranti, una afgana si alta pakistaneza

Politistii fac, joi dimineata, opt perchezitii in judetul Timis, intr-un dosar de trafic de migranti, nedenuntare, talharie calificata si favorizarea faptuitorului in care sunt vizate doua grupari de trafic de migranti, una afgana si cealalta pakistaneza. Ancheta in acest caz a inceput dupa un tanar de 22 de ani, cetatean afgan, a fost ucis, la sfarsitul lunii ianuarie."Pornind de la omorul din data de 31 ianuarie 2024, comis asupra unui cetatean afgan, politistii Serviciului de Investigatii ... citește toată știrea