Perchezitii in Timis si Caras-Severin, la o grupare care se ocupa cu obtinerea, in fals, de certificate de vaccinare anti-COVID de catre persoane neimunizate

Politistii si procurorii DIICOT Timisoara fac, joi dimineata, cinci perchezitii in judetele Timis si Caras-Severin, intr-un dosar care vizeaza o grupare specializata in obtinerea, in fals, de certificate de vaccinare anti-COVID. Aproximativ 8.000 de persoane din tara ar fi beneficiat de "serviciile" gruparii, platind 300-400 de euro pentru a primit astfel de certificate. Joi dimineata, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Timisoara - Serviciul de Combatere a ... citeste toata stirea