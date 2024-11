Perchezitii la casele a trei braconieri periculosi din Cenei

Politistii Serviciului Arme Explozivi si Substante Periculoase Timis, impreuna cu procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara, au pus in executare, in localitatea Cenei, 3 mandate de perchezitie domiciliara, in 13 noiembrie.Acestea fac obiectul unui dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de nerespectarea regimului armelor si munitiilor, uz de arma letala fara drept si braconaj cinegetic.Perchezitiile s-au efectuat la doua imobile din ... citește toată știrea