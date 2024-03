Perchezitii la persoane care se ocupa cu evaziunea fiscala prin exploatare miniera neautorizata

Parchetul de pe langa Tribunalul Arad anunta ca miercuri au loc patru perchezitii in trei localitati din judet, in cadrul unui dosar penal de evaziune fiscala in domeniul exploatare miniera neautorizata, executare de activitati miniere fara permis sau licenta de concesiune, incalcare a obligatiilor de desfiintare a lucrarilor si aducerea terenului la starea initiala."Din probatoriul administrat in cauza a rezultat faptul ca in perioada 2018-2023 reprezentantii legali ai unei societati ... citește toată știrea