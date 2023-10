Politistii si procurorii fac, miercuri, perchezitii in Bucuresti si in mai multe judete, la persoane suspectate ca au folosit 160 de carti de identitate false si peste 70 de documente reale pentru a contracta credite online, provocand un prejudiciu de peste un milion de lei."La data de 11 octombrie a.c., politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Timis, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara, ... citeste toata stirea