Perchezitii la persoane suspectate de taieri ilegale in Parcul Natural Lunca Muresului

Zeci de politisti si jandarmi timiseni, alaturi de rangeri ai Administratiei Parcului Natural Lunca Muresului si lucratori ai Ocolului Silvic Timisoara, au efectuat in dimineata zilei de luni, 12 februarie, perchezitii in satul Igris din judetul Timis, vizand destructurarea unei retele de hoti de lemne.Actiunea a avut loc in urma sesizarii personalului R.N.P. ROMSILVA - Administratia Parcului Natural Lunca Muresului R.A., la initiativa Postului de Politie Sanpetru Mare, cu sprijinul Garzii ... citește toată știrea