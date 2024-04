Perchezitii la traicanti de droguri din Timisoara si Resita. 11 retinuti si 9 persoane sub control judiciar

Politistii si procurorii au facut 23 de perchezitii in judetele Timis si Caras-Severin, la persoane suspectate de trafic de diferite droguri. Substantele erau amestecate pentru obtinerea unui efect sporit, iar dependentii erau instigati la comiterea de infractiuni. Drogurile erau vandute cu sume cuprinse intre 50 si 450 de lei gramul, in functie de substanta. DIICOT a dispus retinerea a 11 persoane si plasarea sub control judiciar a altor 9."Ieri, 29 aprilie, politistii Serviciului de ... citește toată știrea