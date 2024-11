Perchezitii pentru destructurarea unui grup organizat de trafic de imigranti in judetul Timis

Autoritatile au desfasurat o ampla actiune pentru destructurarea unui grup infractional organizat, specializat in traficul de imigranti. Politistii de frontiera si procurorii DIICOT au efectuat, miercuri, 27 noiembrie 2024, sase perchezitii domiciliare in judetul Timis, in cadrul unei anchete ce vizeaza infractiuni de constituire a unui grup infractional organizat si trafic de imigranti.Actiunea a fost coordonata de Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si ... citește toată știrea