Perdea forestiera de patru hectare in nordul Timisoarei

Miercuri, 7 februarie, in prezenta unei delegatii a Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor condusa de ministrul Mircea Fechet, la Universitatea de Stiintele Vietii "Regele Mihai I" din Timisoara (USVT) a avut loc semnarea contractului de finantare depus de USVT prin PNRR, Pilonul I, Tranzitia Verde, proiect care prevede infiintarea unei perdele forestiere de protectie in cadrul institutiei.Astfel, in zona de nord a orasului, pe o suprafata de 3,96 hectare, pe limita de proprietate a ... citește toată știrea