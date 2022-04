Performante in calarie! O lugojeanca din lotul national de echitatie este vicecampioana de sala, la tineret

Nicole Muscalu, in varsta de 17 ani, originara din Lugoj, este vicecampioana Romaniei de sala, la echitatie obstacole, categoria tineret (18-21 ani).Performanta a fost obtinuta in cadrul finalei Winter-tour, care a avut loc la finalul lunii trecute. Competitia s-a desfasurat in manejul inchis de la Prejmer, judetul Brasov.Nicole a concurat pe Betina, un cal romanesc, de curse.Sportiva detine un impresionant palmares si face parte de mai multi ani din lotul national, de juniori. In 2021 a ... citeste toata stirea