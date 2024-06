Performantele companiei Drumuri si Poduri Banat! Lucrari de zeci de milioane de lei finalizate inainte de termen

Mai multe portiuni din drumuri judetene si autostrada au fost reparate in aceste zile de compania Drumuri si Poduri Banat, CEO Alexandra Zifceac.La doar doua luni de la inaugurarea statiei de asfalt de la Sanandrei, compania isi tine promisiunea de a oferi servicii de calitate, in timp scurt, in lucrarile ce tin de infrastructura rutiera a regiunii.Mai precis, cu cateva zile inainte de termenul stabilit prin contract, Compania Drumuri si Poduri Banat (DPB) a finalizat in aceasta perioada ... citește toată știrea