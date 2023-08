Accident de circulatie la trecerea caii ferate inainte de intrarea in Becicherecu Mic, in Timis, marti, 8 august, la ora 15,20.Un TIR inmatriculat in Serbia, care transporta ingrasaminte chimice, a fost lovit de o locomotiva de manevra, la o trecere la nivel cu calea ferata din judetul Timis."Din primele informatii, autotrenul este incarcat cu aproximativ 20 tone de azotat de amoniu 16% si pentauxido de fosfor 20%. La fata locului se intervine cu 2 autospeciale de stingere cu apa si spuma, ... citeste toata stirea