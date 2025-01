Pericol pentru copii, intr-un oras din Timis

Primarul Calin Dobra avertizeaza: locurile de joaca din Lugoj sunt... "periculoase pentru copii". "Este inadmisibil ca, in 2025, sa avem locuri de joaca periculoase pentru copii! Vechea administratie a lasat in urma 6 locuri de joaca casate, abandonate pe domeniul public, fara autorizatie de functionare. Rugina, echipamentele deteriorate si lipsa intretinerii le transforma intr-un pericol public real. Mai grav, in urma verificarilor facute de inspectorii OPC, s-a constatat ... citește toată știrea