Universitatea de Vest din Timisoara organizeaza, miercuri, 13 septembrie, de la ora 10:00, in amfiteatrul A01, la primul eveniment marca "Conectati la viitor" din noul an universitar.Invitata va fi Alina Bargaoanu, expert in comunicare si media, care va vorbi despre "Pericolul fake news". Moderatorul evenimentului, Conf. Univ. Dr. Madalin Bunoiu, Prorector UVT, va asigura o discutii interactiva si provocatoare.Alina Bargaoanu este profesor universitar, decan al Facultatii de Comunicare si ... citeste toata stirea