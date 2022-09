Pericolul inca exista! Situatia hidrologica pe raurile Gladna si Hauzeasca

Administratia Bazinala de Ape Banat Timisoara sustine ca nivelul apei a scazut, cotele de aparare sunt in continuare depasite in bazinul raului Gladna, dar corespund codului galben de inundatii.Hidrologii si dispeceratul ABA Banat au anuntat ca la ora 10.00 la statiile hidrometrice Fardea pe raul Gladna si Fardea pe raul Hauzeasca, erau depasite doar cotele de atentie, tendinta fiind una de scadere.Precipitatiile inregistrate in ultimele 24 de ore in bazinul hidrografic Gladna, la statia ... citeste toata stirea