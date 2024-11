Pericolul major al alegerilor prezidentiale. Rolul PNL in blocarea aliantei PSD-AUR

Ultimul sondaj CIRA realizat la comanda EVZ arata ca in finala alegerilor prezidentiale au sanse sa intre trei candidati. Marcel Ciolacu este creditat cu 29% intentie de vot, pentru Nicolae Ciuca ar vota 19% dintre romani, in timp ce pentru George Simion - 17%.Daca in cazul lui Marcel Ciolacu lucrurile sunt oarecum transate, pentru locul doi in finala prezidentiala se lupta presedintii PNL si AUR. Desi Nicolae Ciuca are prima sansa in fata lui George Simion, alianta neasumata dintre PSD si ... citește toată știrea