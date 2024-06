Persoanele cu dizabilitati si varstnicii sunt o prioritate pentru Nicolae Robu (P)

Persoanele cu dizabilitati si varstnicii reprezinta o prioritate pentru Nicolae Robu, candidatul sustinut de Alianta PSD-PNL la Primaria Timisoara. Acesta va initia noi masuri pentru sprijinirea tuturor persoanelor din categoriile vulnerabile.In ceea ce priveste persoanele cu dizabilitati, Nicolae Robu are in plan sa infiinteze, in Timisoara, un centru de zi pentru acestea. Robu a afirmat: "Voi infiinta un centru de zi care sa ofere serviciile necesare persoanelor adulte cu dizabilitati. Ele ... citește toată știrea