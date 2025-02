Perspectiva! Voleibalistele junioare de la CSM n-au lasat niciun set adversarelor

Echipa de junioare U15 a Clubului Sportiv Municipal Lugoj a reusit o noua serie de victorii in turneul organizat pe propriul teren, la finalul saptamanii trecute.CSM Lugoj s-a impus cu 3-0 in toate cele trei partide, cu CSS Bega Timisoara (echipa A), Liceul cu Profil Sportiv "Cetate" Deva si C.S.S. Caransebes. CSM Lugoj conduce in clasamentul seriei sale cu 27 de puncte din 9 jocuri, setaveraj 27-0, adica fara sa cedeze nici macar un set partenerelor de competitie.Suntem calificati deja la ... citește toată știrea