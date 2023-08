Pentru al doilea an consecutiv, peste 1.000 de refugiati ucraineni vor sarbatori Ziua Independentei Ucrainei fata de URSS la Timisoara. In fiecare an, pe 24 august, poporul ucrainean celebreaza cea mai importanta sarbatoare nationala - Ziua Independentei Ucrainei. In aceasta zi, in 1991, Rada Suprema a Republicii Sovietice Socialiste Ucrainene de atunci, a adoptat Declaratia de Independenta a Ucrainei, iar ca rezultat s-a format actualul Stat ucrainean.Si anul acesta peste 1.000 de ucraineni ... citeste toata stirea