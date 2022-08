Peste 1.200 de elevi s-au inscris la Bacalaureat in aceasta sesiune: 800 de elevi din promotia actuala si 439 din cea anterioara. Prima proba, cea la Limba si literatura romana, debuteaza marti, 16 august.Calendarul Bacalaureatului de toamna 2022Va reamintim, la sesiunea de vara a Bacalaureatului din acest an in Timis au fost doua medii de 10, ale elevilor de la ... citeste toata stirea